Atletica | Tamberi | “Oro a Tokyo? Piango quando vedo immagini”

"Faccio ancora fatica a credere che sia vero, mi vengono i brividi e Piango quando rivedo quelle immagini. Un finale che non avrei immaginato più bello con Barshim, un momento che esalta la vittoria e l'amicizia". Queste le parole di Gianmarco Tamberi, che ricorda l'oro nel salto in alto a Tokyo 2020 durante la premiazione ai Gazzetta Sports Awards come 'Emozione dell'anno'. "Come ripartire ora? La voglia di vincere non finisce, hai sempre voglia di andare avanti: è quasi una droga", conclude il saltatore azzurro.

