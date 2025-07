Il Napoli andrà su Kean dopo la vendita di Osimhen

Dopo la cessione di Osimhen, il Napoli punta deciso su Kean della Fiorentina, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e mantenere alta la competitività in campionato. La strategia della società partenopea si concentra su investimenti mirati, pronti a stupire i tifosi e rilanciare le ambizioni stagionali. Il futuro del Napoli si disegna già ora: sarà Kean a fare la differenza?

Con i soldi del nigeriano il Napoli vuole prendere l'attaccante della Fiorentina. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare il reparto avanzato della squadra.

