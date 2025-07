Macron-Starmer riuniscono il 10 in call i Volenterosi pro-Kiev

Il 10 luglio, Macron e Starmer guideranno una cruciale call dei Volenterosi pro-Kiev, unendo leader europei e ucraini in un impegno condiviso per sostenere l’Ucraina. Tra i partecipanti in videoconferenza ci saranno Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Volodymyr Zelensky, rafforzando la solidarietà internazionale. Un momento di forte coesione politica con obiettivi chiari: ribadire il sostegno strategico a Kiev e rafforzare l’unità europea.

Il presidente francese, Emmanuel Macron e il premier britannico, Keir Starmer, presiederanno una riunione del gruppo dei Volenterosi a sostegno dell' Ucraina il 10 luglio nel Regno Unito, al quale parteciperanno in videoconferenza anche Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensly. Lo fa sapere l'Eliseo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron-Starmer riuniscono il 10 in call i Volenterosi pro-Kiev

