Accolte le dimissioni dell'assessora hater di Lecco il sindaco | L'errore non cancella quanto di buono ha fatto

Lecco si prepara a un nuovo capitolo, dopo le dimissioni dell’assessora Alessandra Durante. Il sindaco Mauro Gattinoni sottolinea come un errore non possa cancellare i risultati raggiunti in cinque anni di impegno. La città riflette sulle sfide del cambiamento e sull’importanza di guardare avanti, valorizzando il passato ma puntando al futuro con rinnovata determinazione. Continua a leggere per scoprire quali sono le prossime mosse di Lecco.

Alessandra Durante non è più l'assessora alla Famiglia, ai Giovani e alla Comunicazione di Lecco. Lo ha comunicato questa mattina, 4 luglio, il sindaco Mauro Gattinoni che ha accolto le sue dimissioni. "Quei post su Facebook non devono cancellare quanto di buono ha fatto per la città in 5 anni", ha dichiarato a Fanpage.it il primo cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

