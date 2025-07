Meta rilancia la sfida a TikTok e X | su Instagram arriva la musica da Spotify su Threads i messaggi diretti

Meta non si ferma e rilancia la sfida a TikTok e X, portando innovazioni sorprendenti su Instagram e Threads. Con l’introduzione della musica di Spotify sui messaggi diretti di Threads e nuove funzionalità , Meta mira a rafforzare il proprio ecosistema social, rendendolo più coinvolgente e competitivo. Il futuro delle interazioni digitali sta cambiando: scopri come queste novità transformaranno il modo in cui condividiamo e comunichiamo online.

Meta accelera sulla strada dell’innovazione e lancia due novitĂ destinate a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono su Instagram e Threads. L’obiettivo è chiaro: consolidare il proprio ecosistema social, rendendolo sempre piĂą competitivo sia con TikTok nel campo della musica, sia con X (ex Twitter) nel segmento della conversazione pubblica. Instagram diventa un ecosistema musicale: ora si ascoltano le canzoni di Spotify direttamente nelle Storie. Instagram ha annunciato il lancio di una funzionalitĂ attesa da anni: nelle Storie si potranno ascoltare le anteprime delle canzoni condivise tramite Spotify, superando il limite del link muto che fino ad ora lasciava gli utenti con un semplice rimando esterno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meta rilancia la sfida a TikTok e X: su Instagram arriva la musica da Spotify, su Threads i messaggi diretti

