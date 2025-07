Fair Play Menarini | campioni sul palco da Gianmarco Tamberi a Luis Figo Demetrio Albertini Arianna Errigo

Fair Play Menarini ha portato sul palco autentici campioni che hanno scritto pagine indimenticabili dello sport italiano e internazionale. Da Gianmarco Tamberi a Arianna Errigo, passando per leggende come Luis Figo, Demetrio Albertini e “Billy” Costacurta, ogni attore ha condiviso il proprio spirito di fair play e passione. Un evento che celebra valori universali, unendo atleti e pubblico in un’unica grande emozione. E questa è solo l’inizio di ciò che ci aspetta...

A salire sul palco un'icona del calcio mondiale come Luis Figo, Pallone d'Oro con il Real Madrid e vincitore di 4 scudetti consecutivi con l'Inter, un'ala ineguagliabile che ha ridefinito il ruolo con il suo carisma e la sua abilità. Il Premio ha celebrato inoltre Demetrio Albertini, faro del centrocampo rossonero e punto di riferimento per intere generazioni di tifosi, e “Billy” Costacurta, difensore simbolo del Milan e della Nazionale, interprete di un calcio che ha fatto scuola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fair Play Menarini: campioni sul palco, da Gianmarco Tamberi a Luis Figo, Demetrio Albertini, Arianna Errigo

Fair play, quando lo sport può indicare la strada a tutti (politica, imprese, cittadini) - Ma anche storie di vita, di decisioni individuali e di decisioni collettive. Secondo msn.com