LIVE Darderi-Thompson Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo il doppio Errani Paolini

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale di Wimbledon 2025, un evento imperdibile che regala emozioni e adrenalina pura. Dopo il trascinante doppio femminile con Errani e Paolini, il campo si prepara ad accogliere Luciano Darderi per la sua sfida contro Thompson. Rimanete con noi: aggiornamenti, highlights e risultati live vi accompagneranno fino alla conclusione di questa avvincente giornata tennistica. La passione per il tennis italiano non si ferma mai!

15:22 Concluso il primo set del match di doppio femminile con le azzurre Errani/Paolini sotto 6-3. Al termine di questo incontro toccherà a Luciano Darderi. 14:43 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Darderi-Thompson. Sul Court 18 è appena iniziata la sfida di doppio femminile tra Errani/Paolini e Chan/Krejcikova al termine della quale toccherà all'italo-argentino. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno di Wimbledon 2025 tra Luciano Darderi e l'australiano Jordan Thompson.

