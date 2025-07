In Kosovo danno per certo il passaggio di Zhegrova al Napoli

Il mercato si infiamma con la notizia bombastica dal Kosovo: Edon Zhegrova sta per vestire la maglia del Napoli. Il talentuoso esterno ex Lille sembra ormai a un passo dalla firma, portando entusiasmo e nuove speranze tra i tifosi azzurri. Un acquisto che potrebbe rivoluzionare le strategie di Spalletti e rinvigorire la rosa partenopea. La bomba è pronta a esplodere: il futuro del Napoli si scrive anche con Zhegrova.

