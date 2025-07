Tony Khan | All In sarà solo il primo evento in uno stadio americano

All In Texas si avvicina, rappresentando il primo grande evento AEW in uno stadio americano e un traguardo fondamentale per la crescita della federazione di Tony Khan. Durante un’intervista con TMZ Sports, il Presidente ha condiviso entusiasmo e ambizioni future, promettendo altri eventi in grandi arene. La sfida è lanciata: il mondo del wrestling si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile, e Khan ha già in mente nuovi orizzonti da conquistare.

L’appuntamento con All In Texas si avvicina e segnerĂ il primo evento AEW in uno stadio su suolo statunitense. Un bel traguardo e un bel banco di prova per la federazione di Tony Khan. Proprio il Presidente AEW, durante una recente intervista, ha parlato della crescita della sua Compagnia e degli obiettivi futuri. “Ci saranno altri stadi”. Durante una intervista con TMZ Sports, a pochi giorni da All In Texas, Tony Khan ha parlato del grande evento in arrivo e propositi per il futuro: “Abbiamo ottime relazioni con grandi arene, come la Crypto.com di Los Angeles. Revolution è stato un successo. Per me è stato un qualcosa di speciale perchĂ© in quell’arena ho visto giocare Kobe e Shaq e tanti altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan: “All In sarĂ solo il primo evento in uno stadio americano”

