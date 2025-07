Il più grande raid su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin

Dopo oltre tre anni di conflitto e una telefonata tra Trump e Putin che ha fatto scalpore, la tensione raggiunge nuovi picchi. Nel giorno 1.227 della guerra, un massiccio attacco russo mette in crisi Kiev, segnando il raid piĂą devastante di sempre. Mentre i leader continuano a negoziare senza grandi progressi, la posta in gioco si fa sempre piĂą alta. L'articolo analizza gli sviluppi di questa escalation e le possibili conseguenze per il futuro del conflitto.

Mentre la guerra giunge al giorno 1.227, dopo la telefonata Trump-Putin, con Trump che afferma: "non sono stati passi avanti, non sono contento" e il capo del Cremlino che si è detto pronto a proseguire il processo negoziale ma non a rinunciare ai suoi obiettivi, la Russia ha lanciato un nuovo attacco record sull'Ucraina con .

