Orietta Berti torna a parlare di Fedez, svelando due aspetti contrapposti del collega: la sensibilità e l’uso eccessivo di volgarità. La cantante, coinvolta nella hit “Mille”, commenta con sincerità il cambiamento del rapper, attribuendolo a problemi personali come malattie e divorzio. Un dialogo che mette in luce le sfumature di un artista complesso, dimostrando come anche le star più esposte siano spesso alle prese con sfide profonde e riconoscimenti sinceri.

Sensibilità e volgarità, Orietta Berti è tornata a parlare del collega Fedez mettendo in mostra due sue qualità anche opposte. Intervistata da TvBlog, la voce di “Fin che la barca va” ha parlato del rapper, con cui ha lavorato in occasione della hit estiva di grande successo “Mille” (uscita nel 2021 a cui ha partecipato anche Achille Lauro ). “Gli ho fatto notare che ora dice sempre parolacce. Lui mi ha risposto che in passato non aveva alle spalle un divorzio e una malattia “, ha raccontato Orietta Berti, criticandone il linguaggio spesso volgare. Poi la cantante ha aggiunto: “ Alla fine ci si abitua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le troppe parolacce mi danno fastidio, ma Fedez dice che è colpa della malattia e del divorzio”: Orietta Berti commenta il ‘vizio’ del collega

