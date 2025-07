Indonesia | vicino l’isola di Bali un tragico incidente

Una tragedia vicino a Bali scuote l'Indonesia: un traghetto ha affondato durante una traversata in acque turbolente causate da un’improvvisa tempesta. Le condizioni meteo estreme, con venti impetuosi e onde gigantesche, hanno trasformato il mare in un campo di battaglia, mettendo a rischio la vita di molte persone. Mentre le operazioni di soccorso sono in corso, questa drammatica vicenda ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza in mare.

Tragedia in mare vicino Bali in Indonesia: un traghetto affonda durante la traversata a causa di una tempesta improvvisa. Violenti temporali e mare in burrasca stanno colpendo in queste ore l'area intorno all'isola di Bali, nell'Indonesia orientale. Le condizioni meteo estreme, con forti venti e onde alte, stanno mettendo in seria difficoltà la navigazione marittima e costituendo un grave pericolo per le imbarcazioni locali. Una tragedia vicino l'isola di Bali È proprio a causa di questo peggioramento improvviso e violento delle condizioni meteo che, nelle scorse ore, un traghetto è tragicamente affondato al largo dell'isola di Bali, provocando la morte di alcuni passeggeri e richiedendo un'imponente operazione di soccorso per salvare i superstiti.

Tragedia del mare in Indonesia: un traghetto turistico affonda vicino all'isola di Bali, almeno 4 morti e 38 dispersi

Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all'isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Lo ha annunciato il Centro di ricerca e di soccorso dell'Indonesia, come riporta l'emittente MetroTv.

Indonesia, riprese le ricerche dei dispersi nel naufragio di un traghetto vicino a Bali - In Indonesia le autorità hanno intensificato venerdì le operazioni di ricerca di 30 persone disperse dopo il naufragio di un traghetto vicino all'isola turistica di Bali.

Indonesia, affonda traghetto per maltempo a Bali: 4 morti e 38 dispersì - Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all'isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse.