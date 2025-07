Romania | motociclista italiano ucciso da un' orsa lungo la Transfagarasan

Una avventura mozzafiato lungo la celebre Transfagarasan si è trasformata in tragedia: un motociclista italiano di 48 anni, originario di Varese, è stato vittima di un attacco fatale da parte di un'orsa. Poco prima aveva condiviso sui social le sue emozioni e le immagini del viaggio nella terra della Follia di Ceausescu, ma il suo sogno si è spezzato in un istante. La vicenda ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e...

L'uomo, un 48enne italiano originario della provincia di Varese, è stato attaccato e sbranato dall'orsa che aveva fotografato poco prima. Sui profili social personali aveva documentato il suo viaggio lungo La Follia di Ceausescu.

Romania, motociclista italiano ucciso da orsa: ha filmato gli ultimi momenti - Tragedia in Romania: un motociclista italiano di 48 anni, Omar Farang Zin, ha perso la vita in inaspettato incontro con un'orsa nel suggestivo Transfagarasan.

