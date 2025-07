Freddo record in Sud America | in Argentina e Uruguay si contano almeno 15 morti

Il Sud America si sta ancora riprendendo dall’ondata di freddo record, che ha causato almeno 15 vittime tra Argentina e Uruguay. Le temperature gelide hanno spinto i governi di Argentina, Cile e Uruguay a intervenire drastici, riducendo le forniture di gas alle aziende per garantire il riscaldamento alle famiglie. Una crisi che mette in evidenza l’urgenza di soluzioni sostenibili. Ma quali misure adotteranno per affrontare questa emergenza climatica?

L'ondata di freddo record che sta colpendo il Sud America ha costretto i governi di Argentina, Cile e Uruguay a tagliare alle aziende la fornitura di gas per garantire il riscaldamento alla popolazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Freddo record in Sud America: in Argentina e Uruguay si contano almeno 15 morti

In questa notizia si parla di: freddo - record - america - argentina

Sud America nella morsa del gelo. #Freddo record su #Cile e #Argentina Vai su X

L’Argentina è sotto un’ondata di freddo eccezionale; mai così freddo a Buenos Aires dall’agosto 1991 dove la temperatura è scesa a -1.9°C. La neve è caduta perfino sulla spiaggia. Sono gli effetti di una potente ondata di freddo antartico che ha colpito gran p Vai su Facebook

Freddo record in Sud America: temperature gelide e allerta in Argentina e Uruguay; Freddo polare in Sud America: 15 morti in Argentina, Cile e Uruguay. Domanda di gas alle stelle; Cronaca meteo. Sud America nella morsa del gelo. Freddo record su Cile e Argentina.

Freddo polare in Sud America: 15 morti in Argentina, Cile e Uruguay. Domanda di gas alle stelle - L'ondata di freddo polare che sta colpendo Argentina, Cile e Uruguay ha causato 15 morti. Come scrive msn.com

Freddo anomalo in Argentina, Cile e Uruguay, almeno 15 morti - Un'ondata di freddo record sta colpendo Argentina, Cile e Uruguay, costringendo i rispettivi governi a limitare le forniture di gas e ad attivare piani di emergenza per la popolazione, soprattutto di ... Scrive msn.com