Incidente a un distributore di benzina | esplosione a Roma il boato sentito fino al centro Soccorse oltre 40 persone

Un terribile incidente scuote il cuore di Roma: un’esplosione devastante in un distributore di benzina ha provocato un boato assordante, fiamme e una colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Sono stati soccorse oltre 40 persone, mentre le autorità lavorano freneticamente per gestire l’emergenza. L’evento ha lasciato la comunità sotto shock, sottolineando ancora una volta quanto possa essere fragile la nostra sicurezza quotidiana.

Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere, e non solo. Una esplosione ha scosso questa mattina, venerdì 4 luglio, il quartiere.

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l'esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l'incidente di un camion che aveva

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l'esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l'incidente di un camion c

Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere, e non solo.

L'esplosione di una cisterna, avvenuta poco dopo le 8 in via dei Gordiani, al Prenestino, ha investito i vigili del fuoco già presenti per un camion che aveva urtato una conduttura.