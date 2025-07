La Space Force sceglie Boeing per rinnovare la sua costellazione satellitare I dettagli

La Space Force statunitense ha scelto Boeing per un investimento strategico di 2,8 miliardi di dollari, segnando un passo decisivo verso il rinnovamento della sua costellazione satellitare. Con questo contratto, si mira a sviluppare nuovi sistemi di comunicazione piĂą resilienti e sicuri, capaci di garantire connessioni vitali anche in ambienti ostili. Un progresso tecnologico che promette di rafforzare la supremazia spaziale e la sicurezza nazionale.

La Space Force degli Stati Uniti ha affidato a Boeing un contratto da 2,8 miliardi di dollari per lo sviluppo e la produzione iniziale di due satelliti nell’ambito del programma Ess (Evolved strategic satellite communications), con opzioni per due unitĂ aggiuntive. Si tratta del primo passo per sostituire la vecchia costellazione Aehf (Advanced extremely high frequency) con sistemi piĂą resilienti, capaci di garantire comunicazioni sicure anche in scenari ad alta minaccia. Così la Space Force continua a consolidare la propria rete satellitare per garantire copertura globale, resilienza agli attacchi e interoperabilitĂ con le altre branche delle Forze armate. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Space Force sceglie Boeing per rinnovare la sua costellazione satellitare. I dettagli

In questa notizia si parla di: space - force - boeing - costellazione

