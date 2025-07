Roma carabiniere eroe salva ustionato dopo esplosione del distributore | Ambulanza era incendiata

Un gesto di coraggio e sangue freddo che ha salvato una vita. Questa mattina a Roma, il maresciallo capo Assanti, insieme a un collega, si è reso protagonista di un'azione eroica durante un'esplosione alla pompa di benzina, portando in salvo un ustionato. Un esempio di dedizione al dovere che conferma il valore dei nostri carabinieri. Continua a leggere per scoprire come un atto di straordinario coraggio abbia fatto la differenza.

Parla il maresciallo capo Assanti, il carabiniere eroe che insieme a un collega ha portato in ospedale con una pattuglia un ustionato nell'esplosione di stamattina alla pompa di benzina a Roma. "L'ambulanza era in fiamme, ma non ci siamo persi d'animo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

