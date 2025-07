Elisa Isoardi torna in Rai con Bar Centrale | Voglio dare voce alla gente comune

Elisa Isoardi si prepara a tornare in Rai con "Bar Centrale", un innovativo format che unisce attualità e voce alla gente comune. Attraverso storie autentiche dai bar e circoli di paese, il programma offrirà uno sguardo diretto sulla realtà quotidiana, dando spazio a chi vive le notizie sulla propria pelle. Un ritorno tanto atteso, che promette di riavvicinare il pubblico alle storie di tutti i giorni, perché la vera ricchezza sta nel sentirsi ascoltati.

Presto il ritorno in Rai. La conduttrice Rai Elisa Isoardi tornerà in autunno su Rai 1 con il programma Bar Centrale, di cui è anche autrice. Il format unisce attualità e racconto popolare: «Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle. Il contatto con la gente comune l’ho imparato da mia nonna», racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Rievoca poi un episodio curioso accaduto ai tempi di Uno Mattina, condotto con Franco Di Mare: «Non era ancora vescovo, era venuto con il saio. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Elisa Isoardi torna in Rai con Bar Centrale: “Voglio dare voce alla gente comune”

In questa notizia si parla di: elisa - isoardi - centrale - gente

Elisa Isoardi, Nuovo Amore: Chi E’ E Che Lavoro Fa! - Elisa Isoardi, volto noto del panorama televisivo italiano, ha ritrovato l’amore tra eleganza, passione e squisiti piatti.

#ElisaIsoardi: "Non rifarei l'isola dei famosi" Elisa Isoardi è pronta a tornare il 4 ottobre su Raiuno alle 14 con il nuovo programma Bar Centrale. Intervistata dal #CorrieredellaSera la conduttrice ha detto di essere molto aziendalista e che per questo non rifareb Vai su Facebook

Elisa Isoardi: «Volevo fare il prete. Non voglio figli e non voglio congelare gli ovuli. Ernesto Iaccarino? St; Elisa Isoardi e l'amore con lo chef Ernesto Iaccarino: «Il silenzio vale più di mille parole. Ho avuto momenti; Elisa Isoardi: «Sono single. Dopo il grande amore con Matteo Salvini accontentarsi è difficile. Figli? Non son.

Elisa Isoardi: "Sbagliai a pubblicare la foto a letto con Salvini. La Clerici? Non le ho rubato il programma" - La conduttrice si racconta al Corriere della Sera: “Sono sposata con la Rai, non penso mai alla maternità. Secondo msn.com

Elisa Isoardi e la foto a letto con Salvini: «Volevo essere libera di dire come stavano le cose. Ho sbagliato» - Quella volta che ospitai il futuro Papa a Uno Mattina L'articolo Elisa Isoardi e la foto a letto con Salvini: «Volevo essere libera di dire come ... Da msn.com