Kevin costner | il deludente flop da 264 milioni di dollari adesso in streaming su peacock

Kevin Costner, icona del cinema degli anni ’90, ha vissuto un periodo di massima libertà artistica che ha regalato capolavori memorabili. Tuttavia, alcuni progetti, come Waterworld, non hanno replicato il successo atteso, trasformandosi in deludenti flop da 264 milioni di dollari. Ora, questa epica produzione, con un budget di 235 milioni, è disponibile in streaming su Peacock dal 1° luglio 2025. Questo titolo rappresenta uno dei più ambiziosi e controversi capitoli della sua carriera, pronto a riscoprire nuove prospettive.

Negli anni ’90, Kevin Costner ha goduto di un periodo di totale libertà artistica, che ha portato alla realizzazione di alcuni dei suoi film più iconici. Non tutti i progetti successivi hanno mantenuto lo stesso successo commerciale e critico. Tra questi spicca il film Waterworld, un’epica produzione con un budget stimato fino a 235 milioni di dollari, ora disponibile in streaming su Peacock dal 1° luglio 2025. Questo titolo rappresenta uno dei fallimenti più noti nella carriera dell’attore e regista, ma mantiene ancora oggi una certa rilevanza nel panorama cinematografico degli anni ’90. kevin costner e waterworld: il fallimento epocale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kevin costner: il deludente flop da 264 milioni di dollari adesso in streaming su peacock

