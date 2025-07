Coming Home Live nuovo album dal vivo per gli Scorpions

Gli Scorpions tornano a casa con un concerto imperdibile: "Coming Home Live", il loro nuovo album dal vivo celebrativo del 60° anniversario. Dopo aver conquistato stadi in tutto il mondo, i leggendari rockers si esibiranno per la prima volta nello stadio della loro città natale, Hannover, il 5 luglio 2025. Un evento straordinario che ha già fatto registrare il tutto esaurito, dimostrando quanto siano ancora amati e attesi dai fan di ogni generazione.

HANNOVER – Nel corso della loro leggendaria carriera, gli Scorpions hanno suonato in stadi di tutto il mondo. Per celebrare il loro 60° anniversario si esibiranno per la prima volta nello stadio della loro città natale, Hannover, dove tutto ebbe inizio. Il concerto si terrà il 5 luglio 2025 all'Hanover Stadium ArenaHeinz von Heiden Arena e non sorprende che i biglietti si siano esauriti in pochi istanti, con ben 45.000 biglietti venduti. "Coming Home" sarà il motto del concerto e "Coming Home Live" sarà il titolo dell'album live che lo accompagnerà, che offrirà ai fan di tutto il mondo l'opportunità di vivere questo momento ad Hannover.

