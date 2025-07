Cent’anni di Giorgio Napolitano Il ricordo di una grande coscienza repubblicana

di riferimento: la sua profonda dedizione ai valori della Repubblica e il suo incrollabile senso di responsabilità. Celebrando questo centenario, riflettiamo sulla straordinaria eredità di un uomo che ha saputo incarnare l’impegno civile e la saggezza nel servizio pubblico. La sua figura rimane un esempio luminoso per le future generazioni di italiani.

Si sono svolte in questi giorni importanti celebrazioni per il centenario dalla nascita dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Compreso un convegno scientifico interessantissimo di 2 giorni all’aula Spadolini del Senato. Ho avuto spesso nel corso della mia vita e carriera incontri con una grande personalità come il Presidente Napolitano. Iniziati con un aspetto che per me fu allora ed è ancora oggi un vero e proprio punto d’onore. Ricordo benissimo quando nel 1976 all’età di 21 anni, oltre ad essere uno studente di eccellenza della facoltà di giurisprudenza della Sapienza e del Collegio dei Cavalieri del Lavoro Lamaro Pozzani ero già responsabile economico della Federazione Giovanile Repubblicana, specie in quanto pupillo di un grande statista come Ugo La Malfa. 🔗 Leggi su Formiche.net