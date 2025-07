Italia 34 atleti convocati per i mondiali di nuoto a Singapore

L’Italia si prepara a conquistare Singapore con una squadra di 34 atleti, pronti a dare il massimo nella 22ª edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto. Con un mix di giovani talenti e veterani, il team azzurro si presenta compatto e determinato, iscritto in tutte le staffette. La più giovane, Bianca Nannucci, rappresenta il futuro del nuoto italiano: un’occasione imperdibile per scoprire cosa riserva questa entusiasmante avventura mondiale.

I 34 atleti che faranno parte della nazionale di nuoto italiana che prenderà parte alla 22esima edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Varata la nazionale di nuoto che prenderà parte alla 22esima edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Convocati 34 atleti: 16 ragazze e 18 ragazzi. Iscritte tutte le staffette. La più giovane del gruppo è Bianca Nannucci, 17 anni compiuti il 24 marzo scorso, che mercoledì ha vinto il titolo europeo giovanile dei 200 stile libero; la più matura è la velocista 32enne Silvia Di Pietro. 🔗 Leggi su Sportface.it

