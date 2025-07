Chiara Stasi Sempio e gli altri Garlasco il particolare su cui nessuno aveva riflettuto

Chiara Stasi Sempio e gli altri di Garlasco sono protagonisti di un mistero che ancora oggi affascina e inquieta. Nel cuore di un'indagine lunga quasi due decenni, emerge un dettaglio cruciale: cosa accadde realmente nella calda estate del 2007, quando tutto sembrava destinato a restare un enigma? La verità potrebbe ancora essere nascosta tra le pieghe di quel puzzle irrisolto. Ma cosa si cela dietro allo scoppio di quel dramma in un tranquillo centro agricolo?

Nel fitto intrico di domande che avvolge ancora oggi il delitto di Garlasco, una delle più inquietanti riguarda ciò che accadde nella settimana di Ferragosto del 2007. A diciotto anni di distanza, la Procura di Pavia ha disposto nuovi prelievi di Dna a tappeto, cercando risposte in un puzzle investigativo che non ha mai smesso di suscitare sospetti e anomalie. Una su tutte: perché, in una calda estate come tante, in un piccolo centro agricolo della provincia pavese, sembrava che nessuno fosse andato in vacanza? Quasi tutti i protagonisti – amici, conoscenti, parenti e vicini – si trovavano incredibilmente a casa, proprio in quei giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it