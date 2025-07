Helena Javier e Chiara ‘uniti’ dallo stesso guaio dopo il GF | gesti vili

Helena Prestes e Javier Martinez, due ex concorrenti del Grande Fratello, si trovano improvvisamente uniti da un comune problema dopo il reality: gesti vili e attacchi online. La loro relazione, mai molto stretta con Chiara Cainelli, si complica ulteriormente mentre affrontano un dramma che coinvolge il lavoro e i social. Un collegamento inaspettato che dimostra come le sfide del web possano unire anche le persone più diverse. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Inaspettatamente Helena Prestes e Javier Martinez si ritrovano a condividere lo stesso guai che sta affrontando Chiara Cainelli. La coppia, che nella Casa del Grande Fratello, non ha mai stretto amicizia con la fidanzata di Alfonso D’Apice. Tutti e tre ora, però, si ritrovano a vivere un dramma legato al loro lavoro e ai loro profilo social. A rivelarlo sono proprio i diretti interessati. Infatti, i tre ex gieffini hanno condiviso degli sfoghi sui loro profili social per svelare cosa sta accadendo. Di sicuro, non è una cosa semplice da sistemare. Si tratta di follower che sono stati acquistati a loro insaputa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com