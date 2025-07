Esplosione a Roma Federcontribuenti | Un pericolo che da potenziale è diventato tragica realtà

Roma, 4 luglio 2025 – Un’esplosione in un impianto di distribuzione di carburanti GPL ha trasformato un potenziale rischio in una tragedia reale, ricordandoci quanto sia fondamentale la sicurezza sul lavoro. Federcontribuenti, da sempre impegnata in questa battaglia, condanna fermamente quanto accaduto e attende con fiducia le indagini della magistratura per fare luce sulle cause e responsabilità. La prevenzione deve essere prioritaria per tutelare vite e comunità.

Roma, 4 luglio 2025 – “L’incidente di oggi, a Roma, dove si è registrata una esplosione in un impianto di distribuzione di carburanti – gpl – dà purtroppo ragione a chi, come Federcontribuenti, purtroppo da tempo immemorabile ha fatto della sicurezza sui posti di lavoro una delle sue battaglie. Ora, come si dice sempre, spetterà alla magistratura chiarire cosa è accaduto e chi, in questo, abbia delle responsabilità”. Cosi’, in una nota Federcontribuenti dell’esplosione di questa mattina nel quartiere Prenestino a Roma ( leggi qui ). “Ma il discorso non può fermarsi ad atti, accertamenti, perizie e quant’altro, – prosegue Federcontribuenti – perché se la responsabilità materiale sarà di chi ha sbagliato, ce ne sono altre a monte e ricadono su chi, non sanando errori del passato, ha consentito che un impianto, come quello del Prenestino, teatro della spaventosa esplosione, restasse in un tessuto fortemente urbanizzato, quindi con case, strade, strutture esposte ad un pericolo che, da potenziale, oggi è diventata tragica realtà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - federcontribuenti - pericolo

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Esplosione a Roma, Federcontribuenti: Un pericolo che da potenziale è diventato tragica realtà; Roma, maxi esplosione alla pompa di benzina: decine di feriti. Cosa è successo.

Esplosione a Roma, Federcontribuenti: “Un pericolo che da potenziale è diventato tragica realtà” - Ma questo non è più ammissibile soprattutto perché non sempre i controlli sullo stato dell’arte della ... ilfaroonline.it scrive

Esplosione Roma, i rischi del Gpl in città e le conseguenze sulla salute. In Italia 4561 distributori erogano la miscela - L'esplosione in un distributore di gpl avvenuta questa mattina a Roma, nel quartiere Prenestino, ha alzato l'attenzione sulla quantità di pompe che erogano il gas ... Lo riporta msn.com