Ballando con le Stelle 2025 Milly Carlucci parla del cast | Da Chiara Ferragni a Francesco Totti

Milly Carlucci si prepara già a un 2025 ricco di emozioni e sorprese per Ballando con le Stelle. Dopo il grande successo della scorsa edizione, l’attenzione si concentra sulla creazione di un cast stellare, tra cui spiccano nomi come Chiara Ferragni e Francesco Totti. La competizione si preannuncia più accattivante che mai: le trattative sono in pieno fermento e lo studio si appresta a vivere una nuova entusiasmante stagione.

Non è trascorso poi molto dal finale di stagione di Ballando con le Stelle. Così come accade per Sanremo, però, i responsabili si impegnano subito per la realizzazione dell'edizione successiva. Nel caso di Milly Carlucci, ciò vuol dire lavorare duramente alle trattative per riuscire a comporre il nuovo cast. Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Sembra proprio che non mancheranno piacevoli sorprese nello studio di Ballando con le Stelle 2025. Milly Carlucci sta infatti tentando di mettere in piedi un cast davvero eccezionale, probabilmente senza precedenti. Svariati i nomi accostati alla celebre trasmissione Rai.