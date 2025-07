Meteo weekend 5-6 luglio 2025 temporali e grandine in arrivo | ecco dove

Preparati a un weekend all’insegna della svolta meteo: dopo giorni di caldo estremo, l’Italia si appresta a vivere una fase di temporali e grandinate, soprattutto al Nord. Le previsioni per il 5-6 luglio indicano un deciso cambiamento con piogge intense e un calo delle temperature, portando sollievo dalle ondate di caldo. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa novità meteorologica.

Il caldo estremo che ha stretto l’Italia nella morsa dell’anticiclone Pluto sta per cedere il passo a un netto cambiamento del tempo, soprattutto al Nord. Dopo una settimana rovente, il weekend del 5-6 luglio segnerà una svolta con l’arrivo di temporali, grandinate e un leggero calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio. Meteo di sabato 5 luglio: maltempo al Nord, ancora caldo al Centro-Sud. Pioggia a Milano (Ansa). Sabato si farà sentire la prima vera rottura dell’anticiclone sul Nord Italia. Fin dal mattino sono previsti temporali in Pianura Padana, in particolare tra Lombardia e Piemonte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meteo weekend 5-6 luglio 2025, temporali e grandine in arrivo: ecco dove

In questa notizia si parla di: meteo - luglio - temporali - arrivo

Meteo, Mario Giuliacci: la vasta depressione del 4 luglio, cosa sta per accadere - meteo Mario Giuliacci, la vasta depressione del 4 luglio segna un punto di svolta imminente. Dopo giorni di caldo intenso, l’Italia si prepara a un cambiamento meteo significativo: cosa ci attende nelle prossime ore? Il colonnello Giuliacci ci guida attraverso le previsioni, offrendo uno sguardo dettagliato su ciò che sta per accadere.

Allerta meteo per giovedì 3 luglio, in arrivo temporali anche intensi nelle zone interne Vai su Facebook

#Meteo: #Prossime ore, in arrivo forti temporali e grandine dal 2 #Luglio, le zone a rischio Vai su X

Meteo: Prossime Ore, in arrivo forti Temporali e Grandinate, vediamo dove; Temporali in arrivo: da domani sera a domenica rischio fenomeni estremi, poi un po' di fresco; Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend: ecco dove. Le previsioni.

Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend: ecco dove. Le previsioni - Il weekend porta con sé temporali, grandine e un generale cambio termico specialmente al Nord. Scrive tg24.sky.it

Meteo 7 Giorni: forti temporali in arrivo, cambia tutto partendo dal Nord - [caption id="attachment_329480" align="aligncenter" width="1280"] Ecco la perturbazione spazza calura[/caption]METEO SINO ALL’11 LUGLIO 2025, ANALISI ... Secondo msn.com