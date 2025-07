Borsa | Milano debole -0,9% con l' Europa giù Mps e Mediobanca

I mercati europei continuano a mostrare segni di debolezza, con Milano e Madrid in calo e Wall Street assente per il giorno dell’Indipendenza. L’incertezza sui dazi e le tensioni bancarie pesano su tutto il Vecchio Continente, lasciando gli investitori in attesa di segnali più chiari. In questo contesto, il futuro dei titoli bancari come MPS e Mediobanca resta incerto, mentre gli analisti monitorano attentamente ogni movimento. Il quadro è complesso, ma una cosa è certa: la strada verso la stabilità sembra ancora lunga.

Mercati azionari del Vecchio continente sempre in calo senza poter contare sulle indicazioni di Wall Street, oggi chiusa per il giorno dell'Indipendenza. In particolare scivolano le Borse di Madrid (-1,6%) e di Milano, che oscilla su una perdita di un punto percentuale (-0,9%) con l'indice Ftse Mib. I due listini sono appesantiti soprattutto dai titoli bancari, che soffrono anche l'incertezza su dazi, mentre i mercati azionari di Parigi (-0,8%), Amsterdam (-0,7%) e Parigi (-0,5%) sono leggermente più cauti. Londra prova a contenere le perdite e segna una limatura dello 0,2%. L' euro resta forte contro il dollaro e sale dello 0,1% a 1,177 euro, con lo spread Btp-Bund su quota 84 punti base, vicino ai livelli minimi dal 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole (-0,9%) con l'Europa, giù Mps e Mediobanca

