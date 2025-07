Katy Perry e Orlando Bloom confermano la separazione | La priorità resta nostra figlia

Dopo settimane di speculazioni, Katy Perry e Orlando Bloom hanno ufficialmente confermato la loro separazione, sottolineando però che la priorità rimane sempre la loro piccola figlia. La coppia ha deciso di affrontare le voci con un comunicato congiunto, dimostrando maturità e rispetto reciproco. In questo momento delicato, il focus è sulla loro bambina, che continuerà a essere al centro delle attenzioni e dell’affetto di entrambi.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni è arrivata la conferma dai diretti interessati: Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati, e hanno deciso di mettere in chiaro la situazione una volta per tutte con un comunicato congiunto. Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: la conferma. Nella dichiarazione rilasciata ai media statunitensi, i rappresentanti della coppia hanno spiegato che la popstar 40enne e l’attore 48enne «negli ultimi mesi hanno modificato il loro rapporto per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco». 🔗 Leggi su Amica.it