La tragedia a Gaza si fa sempre più drammatica, con oltre 613 vittime registrate dall'ONU, molte vicino ai siti umanitari e ai convogli di soccorso. La portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani evidenzia l'estrema gravità della situazione, sottolineando l'urgenza di un intervento internazionale. In un contesto di incertezza e dolore, il mondo si chiede come fermare questa spirale di violenza e garantire la protezione dei civili.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma di aver registrato a Gaza almeno 613 omicidi, di cui 509 presso i punti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation e il resto vicino ai convogli umanitari gestiti da altri gruppi di soccorso. Da Ginevra Ravina Shamdasani, la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr), ha affermato di non essere in grado di attribuire la responsabilità degli omicidi, ma aggiunge che "è chiaro che l'esercito israeliano ha bombardato e sparato contro i palestinesi che cercavano di raggiungere i punti di distribuzione" gestiti da Ghf. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Onu, 613 morti a Gaza vicino siti Ghf o convogli umanitari

