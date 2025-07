Addio a Giorgio Pietrangeli pioniere del surf italiano Il padre l’ex tennista Nicola informato mentre è ricoverato

Con profonda tristezza diciamo addio a Giorgio Pietrangeli, pionier del surf italiano e figura iconica dello sport. A soli 59 anni, la sua scomparsa a causa di una malattia incurabile ha lasciato un vuoto enorme nel mondo delle onde e delle passerelle sportive. Intanto, il padre Nicola, ex campione di tennis, è stato informato della tragica notizia durante il ricovero al Gemelli. La sua storia resterà per sempre un esempio di passione e innovazione.

Giorgio Pietrangeli è morto a soli 59 anni a causa di una grave malattia incurabile. Il padre, campione di tennis, è stato avvertito della notizia mentre è ricoverato al Gemelli per degli accertamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Giorgio Pietrangeli, pioniere del surf italiano. Il padre, l’ex tennista Nicola informato mentre è ricoverato

In questa notizia si parla di: giorgio - pietrangeli - padre - ricoverato

Nicola Pietrangeli, chi è l’ex moglie Susanna Artero e madre dei suoi figli Marco, Filippo e Giorgio - Nicola Pietrangeli, leggendario tennista italiano, è stato sposato con Susanna Artero, madre dei suoi figli Marco, Filippo e Giorgio.

Dopo una lunga malattia è morto a 59 anni Giorgia Pietrangeli, ex campione italiano di surg e figlio della leggenda del tennis azzurro Nicola: il padre l’ha saputo in ospedale, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma Vai su X

Come il padre (da qualche giorno ricoverato in ospedale, dove ha appreso della morte del figlio) anche Giorgio fu un grande campione sportivo Vai su Facebook

Morto Giorgio Pietrangeli, figlio di Nicola e campione di surf: la leggenda del tennis ricoverata in ospedale; Giorgio Pietrangeli, morto il figlio del leggendario tennista Nicola: ex surfista, la notizia data al padre ricoverato in ospedale; Lutto per Nicola Pietrangeli: il figlio Giorgio, campione di surf, è morto a 59 anni.

Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio a 59 anni: è stato campione di surf - È morto questa mattina, venerdì 4 luglio, il 59enne Giorgio Pientrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli: lo rende noto la Fitp ... Segnala msn.com

Morto Giorgio Pietrangeli, aveva 59 anni: campione di surf, era il figlio di Nicola Pietrangeli - Giorgio Pietrangeli è morto a 59 anni, in gioventù era stato campione di surf, partecipò anche ai Mondiali e agli Europei ... Riporta fanpage.it