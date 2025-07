Ma come mi intervisti e non sai neanche come mi chiamo? | la reazione di Elisabetta Canalis alle domande di un TikToker – IL VIDEO

Immaginatevi la scena: Elisabetta Canalis, una delle icone italiane più amate, coinvolta in un sorriso imbarazzato e divertito a causa di un’intervista inaspettata. Quando un TikToker le chiede “Siamo con?”, lei si trova a dover spiegare che, sì, anche le star non sono immuni alle sorprese del giorno. Un episodio che dimostra come, a volte, anche le celebrità più riconoscibili possano essere colte alla sprovvista, regalando momenti autentici e irresistibili.

Capita anche a Elisabetta Canalis di non essere riconosciuta. La showgirl italiana ha vissuto un simpatico siparietto con un TikToker. Con la maglia numero 10 della Dinamo Sassari, l’ex compagna di George Clooney è scesa in Piazza d’Italia, nel comune sardo, lo scorso 26 giugno, per festeggiare la vittoria del Triplete da parte della squadra di basket. “Siamo con?”, le chiede il TikToker Sunnah Bubettino 227.Sorpresa e divertita dal non essere stata riconosciuta, Elisabetta Canalis risponde ridendo: “Ma come, mi intervisti e non sai neanche come mi chiamo?”. La showgirl sta al gioco, visibilmente sorridente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ma come, mi intervisti e non sai neanche come mi chiamo?”: la reazione di Elisabetta Canalis alle domande di un TikToker – IL VIDEO

