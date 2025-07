La relazione segreta tra Barbara Matera e Gigi D’Alessio | Non l’ho mai dimenticato

Tra le pieghe del passato, emerge una storia d’amore nascosta tra Barbara Matera e Gigi D’Alessio, due volti noti del panorama italiano. La loro relazione segreta, mai svelata prima, ha catturato l’attenzione di molti. Durante un’intervista a Rai 2, Matera ha condiviso dettagli sorprendenti, rivelando che quel sentimento rimasto nel cuore rappresenta ancora oggi un ricordo indimenticabile. La verità dietro questa storia intrigante ci invita a scoprire i retroscena di un amore clandestino.

Barbara Matera, ex annunciatrice Rai ed europarlamentare di Forza Italia, ha rivelato di aver avuto una relazione, finora rimasta segreta, con il cantante Gigi D’Alessio. Ospite di Storie di donne al bivio, in onda su Rai 2 il prossimo 9 luglio, Barbara Matera ha rivelato: “Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più. Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale”. Nel corso della trasmissione, poi, Matera ha rivelato di amare molto alcune canzoni dell’interprete napoletano, tra cui Non dirgli mai e Le mani. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La relazione segreta tra Barbara Matera e Gigi D’Alessio: “Non l’ho mai dimenticato”

Tra le pieghe della cronaca rosa si nasconde una storia d'amore segreta e affascinante: quella tra Gigi D'Alessio e Barbara Matera.

