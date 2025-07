Esplosione a Roma carabiniere eroe salva un uomo avvolto dalle fiamme | Anche l' ambulanza era incendiata in ospedale con una pattuglia

Una scena di grande coraggio e prontezza d'animo si è consumata a Roma, dove un carabiniere eroe ha salvato un uomo avvolto dalle fiamme in un'esplosione devastante. Nonostante l’ambulanza fosse anch’essa incendiata, il suo intervento ha fatto la differenza tra tragedia e salvezza. Poteva scapparci il morto, ma la sua prontezza ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta il valore degli operatori della sicurezza.

L'esplosione a Roma ha provocato il ferimento di qualche decina di persone, ma per fortuna nessuno è grave. Poteva però scapparci il morto, se non fosse stato per l'intervento.

"Come un bombardamento". Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un'esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un'immagine di devastazione e panico.

