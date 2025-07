Dove vedere in tv Sinner-Martinez Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi scoprire dove seguire in tv e streaming il grande match tra Jannik Sinner e Pedro Martinez a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto! Dopo le vittorie contro Nardi e Vukic, il talento italiano si prepara a sfidare uno spagnolo che sta sorprendendo anche sull’erba britannica. Scopri orari, programmi e come seguirlo in diretta: non perdere questa emozionante sfida di tennis!

Jannik Sinner affronterà Pedro Martinez al terzo turno di Wimbledon 2025: dopo aver regolato agevolmente Luca Nardi e l’australiano Aleksandar Vukic, il numero 1 del mondo scenderà in campo per incrociare lo spagnolo, solitamente più abile sulla terra rossa ma che si sta ben difendendo anche sull’erba britannica come testimoniano i successi ottenuti sul britannico George Loffhagen (3-1 in rimonta) e sull’argentino Mariano Navone (in tre parziali). Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il terraiolo spagnolo, che potrebbe inventarsi qualcosa per provare a mettere in difficoltà il nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Martinez, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - martinez - wimbledon - vedere

Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, ora è il turno di Martinez - Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3.

Domani Jannik Sinner vs. Pedro Martinez in apertura sul Centre court alle 14.30. Cobolli - Mensik primo match (ore 12), Sonego - Nakashima dopo un doppio #Sinner #Wimbledon Vai su X

Sinner supera in tre set Vukic, perdendo solo cinque game nel corso del match. Al prossimo turno di Wimbledon il numero uno al mondo sfiderà Pedro Martinez #Tuttosport #Sinner #Wimbledon #vukic Vai su Facebook

Jannik Sinner - Pedro Martinez a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner-Martinez a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Sinner incontra Martinez al 3° turno: quando e dove vederla.

Sinner-Martinez a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming - Sinner a caccia degli ottavi a Wimbledon per il quarto anno consecutivo: l'avversario sarà lo spagnolo Pedro Martinez, n. Si legge su sport.sky.it

Wimbledon 2025, Jannik Sinner– Martinez, dove vedere il match in tv e streaming - Jannik Sinner scende in campo per il terzo turno del torneo di Wimbledon contro Pedro Martinez, andiamo a scoprire dove vedere in tv e in streaming il match. Lo riporta tag24.it