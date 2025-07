Al Premio Strega sbagliano persino il conteggio dei voti | il vincitore eletto con meno voti di quelli ufficiali

Le polemiche attorno al Premio Strega non si placano, tra conteggi errati e sorprese inaspettate. La 79esima edizione sarà ricordata anche per un episodio che ha acceso il dibattito, con il vincitore Andrea Bajani e il suo “L’anniversario” che hanno conquistato il pubblico...

Le polemiche attorno al premio Strega proseguono, anche dopo l'assenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha scatenato molte polemiche. La 79esima edizione del concorso letterario verrà ricordata anche per un imprevisto nella cerimonia finale, che ha aumentato la trepidazione per la nomina del vincitore. La proclamazione di Andrea Bajani, che ha trionfato con "L'anniversario" pubblicato da Feltrinelli, è avvenuta con 187 voti anche se poco più tardi è venuto fuori che le preferenze in realtà erano 194. Il numero annunciato in diretta è stato riportato sul grande tabellone accanto al palco, ma è stato un frutto della fretta, che ha portato a tagliare i tempi e ad omettere 100 voti per lasciare spazio al telegiornale della notte.