Capo Ghf ' Hamas ha ucciso civili per attribuirli a noi'

In un contesto di crescente tensione e disinformazione, le accuse contro Hamas si fanno sempre più intricate e controverse. Il presidente della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), reverendo Johnnie Moore, smentisce con fermezza le affermazioni secondo cui gli omicidi di civili sarebbero attribuibili ai suoi siti, evidenziando come i media internazionali collegano falsamente queste violenze alle strutture Ghf. La verità emerge come un rebus complesso che richiede attenzione e approfondimento.

" Hamas ha intenzionalmente ucciso e ferito civili a Gaza con l'obiettivo di attribuire queste morti a noi per fare pressione su organizzazioni internazionali e screditarci". Lo ha detto il presidente della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), reverendo Johnnie Moore, smentendo che gli omicidi siano avvenuti nei suoi siti nella Striscia. "I media internazionali collegano i siti Ghf a violenze che in realtà si sono verificate vicino ai convogli Onu o di gruppi nelle vicinanze. L'Onu l'ha confermato nei suoi resoconti", ha aggiunto, accusando Al Jazeera e altri media di essersi basati su dati del ministero gestito di Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capo Ghf, 'Hamas ha ucciso civili per attribuirli a noi'

Israele continua a colpire Khan Younis, bombardato l'ospedale Nasser: ucciso un uomo chiave di Hamas - Il ministro degli Esteri Katz: Barhoum era il nuovo premier di Hamas a Gaza.

