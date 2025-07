Novellara fiamme in casa per un corto circuito

Novellara, 4 luglio 2025 – Un incendio scoppiato nel pomeriggio in una casa di via Vespucci, alla periferia della città, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La pronta segnalazione di alcuni cittadini ha permesso l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, evitando che le fiamme, originate da un corto circuito in un basso servizio, distruggessero completamente l’immobile. Fortunatamente, grazie alla prontezza, si sono evitati danni maggiori, anche se l’incendio ha lasciato alcune tracce evidenti.

Novellara (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Il tempestivo allarme ha evitato che le fiamme, divampate in un basso servizio al piano terra, potessero distruggere completamente un’abitazione, rimasta comunque in parte danneggiata dagli effetti dell’incendio. E’ accaduto nel pomeriggio alla prima periferia di Novellara, in via Vespucci, non distante dal tratto di tangenziale che porta verso Campagnola. Verso le 14 alcuni cittadini hanno notato fumo e fiamme, dando l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Guastalla e di Reggio, oltre all’ambulanza della Croce rossa e il personale dell’automedica, temendo potessero esserci persone all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, fiamme in casa per un corto circuito

Novellara, fiamme in casa per un corto circuito

