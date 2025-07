Crisi leadership e possibilità nell’Università che cambia

In un mondo in costante evoluzione, la crisi di leadership può diventare un’opportunità di rinascita e trasformazione. Con una lunga esperienza accademica, incarichi ministeriali di rilievo e un passato politico-tecnico, il professor Matteo Gaeta offre una prospettiva unica sugli eventi recenti all’Università di Salerno. La sua analisi, lucida e critica, apre nuove riflessioni sulla direzione futura dell’istruzione superiore e sulle sfide che ci attendono. Un passo fondamentale per capire come affrontare il cambiamento.

Con una lunga esperienza nella vita accademica dell’Ateneo salernitano, in prestigiosi incarichi ministeriali e un passato di impegno anche in ambito tecnico-politico nazionale, il professor Matteo Gaeta ha concesso un’ intervista a Lettera43 fornendo una lettura alternativa — insieme lucida, critica e costruttiva — degli avvenimenti che hanno segnato le recenti elezioni per il nuovo rettore dell’ Università di Salerno Virgilio D’Antonio. Un dialogo aperto, denso di riferimenti e di visione, in cui la complessità dei fatti si intreccia alla responsabilità intellettuale di chi crede profondamente nella funzione pubblica dell’Università e nel valore del proprio lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crisi, leadership e possibilità nell’Università che cambia

