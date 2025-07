Kiev ' usati droni prodotti in Cina nei raid di stanotte'

L’ironia di questa situazione risiede nel fatto che, mentre l’Ucraina denuncia l’uso di droni cinesi nei raid russi, si svela un quadro complesso di alleanze e coinvolgimenti internazionali. Le immagini dei detriti, pubblicate dal ministro Sybiha, sono il simbolo di una guerra in cui ogni pezzo racconta una storia di strategia e diplomazia nascosta. La domanda che rimane è: fino a dove si spingerà questa escalation?

L'Ucraina denuncia che i detriti dei droni caduti durante i pesanti raid russi di notte dimostrano che alcuni di essi sono stati costruiti in Cina. In un post su X il ministro degli Esteri Andrii Sybiha posta foto dei detriti e afferma che non esiste "metafora migliore" per descrivere il modo in cui la Russia continua ad espandere la sua guerra "coinvolgendo altri, tra cui truppe nordcoreane, armi iraniane e alcuni produttori cinesi". L'ironia, aggiunge Sybiha, è che "l'edificio del consolato cinese a Odessa ha subito lievi danni a seguito degli attacchi russi sulla città".

