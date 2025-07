Tragedia sul Nanga Parbat | è morta l’alpinista Klára Kolouchová Fu la prima ceca a raggiungere la vetta dell’Everest e del K2

Una tragedia scuote il mondo dell’alpinismo: Klára Kolouchová, pioniera ceca e prima donna a conquistare Everest e K2, ha perso la vita sul Nanga Parbat. La sua passione e il coraggio hanno ispirato molti, ma un tragico incidente ha spezzato il suo cammino tra le vette più estreme del pianeta. La comunità internazionale si stringe attorno a ricordi e riflessioni su questa eredità di avventura e determinazione.

L’alpinista Klára Kolouchová, prima donna ceca a raggiungere la vetta dell’Everest e del K2, è morta durante una spedizione sul Nanga Parbat, la nona più alta del mondo, in Pakistan. La tragedia, come confermato dalle autorità, sarebbe avvenuta nella mattinata di giovedì. Kolouchová, 46 anni, sarebbe caduta da un’altezza compresa tra il Campo I e il Campo II, probabilmente a causa dell’ esplosione di una bombola di ossigeno, secondo quanto riportato dall’Alpine Club of Pakistan. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 4 del mattino di ieri vicino al Campo Base di Bunar, nel distretto di Diamer, nel Gilgit-Baltistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it