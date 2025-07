LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova 3-6 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | un set di svantaggio per le azzurre

Segui l’emozione di Wimbledon 2025 live, dove le nostre azzurre sono protagoniste di un match intenso contro Chan e Krejcikova. Nonostante uno svantaggio di 3-6, 1-2, la tensione si fa sentire: ogni punto è una battaglia, ogni scambio un'emozione. Restate aggiornati per vivere in tempo reale questa sfida appassionante e supportare le nostre campionesse nel momento cruciale. CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-CASHWATSON (4° MATCH DALLE 12.00) 1-3 Break ChanKrejcikova. Non trova la volée sotto rete Paolini. 30-40 Risposta centrale in corridoio di Krejcikova col dritto, occasione di break per le avversarie. 30-30 Bellissima volée di Errani che costringe all’errore Krejcikova. 15-30 Smash vincente di Sara Errani. 0-30 Largo il rovescio di Errani in diagonale, momento chiave del match. 0-15 Brutta demi volée di Errani, la quale non arriva nemmeno a rete. 1-2 Game ChanKrejcikova. Prima esterna vincente dell’asiatica. 40-30 Difesa stoica di Chan, che non può nulla all’ultimo smash di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 3-6, 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA: un set di svantaggio per le azzurre

