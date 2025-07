Guardate l’orso che bello! Italiano sbranato sulla strada maledetta di Ceaucescu L’ultimo video e il selfie

immersione totale tra paesaggi da sogno e avventure mozzafiato. La Transfagarasan, con le sue curve mozzafiato e il suo fascino leggendario, ha conquistato anche Jeremy Clarkson, che l’ha definita la strada più bella del mondo. Omar Farang Zing, con il suo spirito avventuroso, ci racconta di questa straordinaria esperienza, un viaggio tra storia, natura e adrenalina che resterà scolpito nei ricordi. E il suo selfie ne è la prova vivente...

“Oggi i protagonisti sono stati gli orsi bruni, ma paesaggi da favola. Dopo la Transalpina al passo Urdele, ho percorso la Transfagarasan, chiamata anche “La Follia di Ceausescu”. Jeremy Clarkson, noto conduttore di Top Gear, la classificata come la strada più bella del mondo.”. La più bella, scriveva Omar Farang Zing, italiano, di Samarate (Varese), vedovo e dipendente della Sea all’aeroporto di Malpensa come airport specialist, era in trasferta in Romania, sulla strada degli orsi, insieme ad altri amici motociclisti. S ul suo profilo Fb, le ultime foto scattate all’orso prima che questi lo aggredisse e lo ammazzasse, e anche un video nel quale, in moto, ne indica uno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it