Fabregas spiega il calcio ai ragazzini facendo vedere un gol | Per farlo ci sono voluti 6 mesi

Cesc Fabregas, leggenda del calcio e maestro di passione, ha dedicato sei mesi per trasformare un semplice goal in una lezione di vita e tecnica ai giovani. Durante l’evento estivo a Como, ha dimostrato che anche i dettagli più minuti possono fare la differenza, ispirando i ragazzini a sognare e a capire il cuore pulsante del gioco più amato al mondo. Continua a leggere per scoprire come un solo gol possa racchiudere un universo di insegnamenti.

Cesc Fabregas ha tenuto una lezione durante l'evento estivo organizzato dal Como in cui ha spiegato ai ragazzi presenti cos'è il calcio attraverso il video di un gol: "Per farlo ci sono voluti 6 mesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

