Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio | Mara Venier sarà ospite fissa a Che tempo che fa

Un sorprendente colpo di scena scuote il mondo dello spettacolo: Mara Venier, amata conduttrice, sarà ospite fissa a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, come svelato dal Messaggero. La sua presenza domenicale al fianco di Fazio, insieme a comici e volti noti, promette di offrire momenti imperdibili per gli appassionati. Un connubio tra tradizione e innovazione che arricchirà il panorama televisivo della prossima stagione. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa novità entusiasmante.

Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio: Mara Venier sarà ospite fissa a “ Che tempo che fa “. Come svelato dal Messagger o, la conduttrice sbarcherà tutte le domeniche sul Nove, pur continuando il suo impegno in Rai con “ Domenica In “, nella parte del tavolo affiancando il padrone di casa, comici e volti noti. La conduttrice aveva parlato dello show condotto da Fazio nelle scorse settimane al Salone del Libro di Torino, dove aveva partecipato a un evento con il collega e con Luciana Littizzetto: “Credo che la Rai abbia perso il più bel programma”. Ancora in bilico sul suo impegno domenicale aveva scherzato: “ Non so se ci sarò, vedremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio: Mara Venier sarà ospite fissa a “Che tempo che fa”

In questa notizia si parla di: fazio - colpo - sorpresa - fabio

Arriva il colpo Buchel per il club, destinazione a sorpresa per l'ex Juventus https://tinyurl.com/2tnkppu8 Vai su Facebook

Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio: Mara Venier sarà ospite fissa a “Che tempo che fa”; Bottura e Fazio, un uovo per due: il regalo è una dolce sorpresa; Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio 'scippa' Sanremo: l'ospite in studio domenica prossima.

Fabio Fazio si prende Mara Venier, bufera in Rai: cosa succede a Domenica In e cosa farà sul Nove - La conduttrice di Domenica In potrebbe essere la nuova ospite fissa di Che Tempo Che Fa su Nove: malumori in viale Mazzini, il rumor ... Scrive libero.it

Fabio Fazio, il messaggio rivolto alla Rai: clamorosa gaffe a Che Tempo Che Fa - MSN - Fabio Fazio, celebre conduttore di Che Tempo Che Fa, ha concluso l'ultima puntata del 2024 con un momento che ha sorpreso il pubblico. Come scrive msn.com