Montesarchio | un’estate di cultura arte e tradizione nel cuore del Sannio

Immergiti nell’estate di Montesarchio, un borgo che dal cuore del Sannio risplende con un ricco calendario di eventi dedicati a cultura, arte e tradizione. Da luglio a settembre, “Sere d’Estate a Montesarchio 2025” trasforma la città in un palcoscenico vibrante, valorizzando il suo patrimonio storico e rafforzando il senso di comunità. Scopri come questa stagione farà brillare Montesarchio sotto il sole e le stelle, creando ricordi indimenticabili per tutti.

Il Comune di Montesarchio presenta calendario di eventi estivi "Sere d'Estate a Montesarchio 2025", un'iniziativa che da luglio a settembre trasformerà la città in un vivace centro culturale e di intrattenimento, valorizzando il patrimonio storico-artistico locale e rafforzando il senso di comunità. Il programma, nato dalla proficua collaborazione tra il Comune di Montesarchio, con l'Assessore alla Cultura Morena Cecere e il Consigliere delegato agli eventi Nunzio Nazzaro – e le numerose associazioni del territorio, rappresenta un modello virtuoso di partecipazione e valorizzazione delle risorse locali.

