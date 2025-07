Nuovo scambio di prigionieri Mosca-Kiev Zelensky | i nostri a casa

Un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev segna un passo importante verso la pace, con militari russi e ucraini che ritrovano la libertà e i propri cari. L’evento, avvenuto secondo gli accordi di Istanbul, testimonia la volontà di dialogo e riconciliazione tra le due nazioni. Nelle immagini, il calore dei rientri e l’emozione di un ritorno a casa riempiono il cuore di speranza, ricordandoci che anche nei momenti più difficili, la pace può tornare a splendere.

Roma, 4 lug. (askanews) - Nuovo scambio di progionieri tra Russia e Ucraina. In base a quanto stabilito dagli accordi di Istanbul, un gruppo di militari russi è stato rimpatriato e, in egual modo, altri prigionieri di guerra delle forze armate ucraine sono rientrati in patria. Nelle immagini, si vedono gli ucraini che tornano a casa, abbracciano i loro cari e baciano la terra con la bandiera gialla e blu avvolta intorno. I soldati russi sono arrivati in Bielorussia dove stanno ricevendo assistenza psicologica e medica, ha detto il ministero della Difesa di Mosca. Sullo scambio si è espresso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "La nostra gente è a casa", ha scritto sul proprio canale X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo scambio di prigionieri Mosca-Kiev. Zelensky: i nostri a casa

