Gennaro Sangiuliano si apre con sincerità e coraggio, rivelando un momento di profonda crisi personale. Le sue parole, intrise di vulnerabilità, ci ricordano che anche le figure pubbliche affrontano battaglie invisibili. La sua testimonianza non solo umanizza una figura nota, ma ci invita a riflettere sulla fragilità umana, sull’importanza di ascoltare e sostenere chi attraversa momenti bui. In un mondo così complesso, la vera forza sta nel non arrendersi.

“A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un’altra persona. Io leggevo cose su di me che non riconoscevo. Ero trasformato in una figura da abbattere. Tutto era usato contro di me. Tutto”. L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parla col cuore in mano nel corso di un’intervista al Foglio. E’ ancora molto provato mentre parla della vicenda di Maria Rosaria Boccia. E’ pacato e sobrio l’ex ministro che ha ripreso a fare il suo lavoro, attualmente corrispondente della Rai a Parigi. “Avrei potuto anche non dimettermi ma.”. Intervista al Foglio. Ammette di aver pensato di resistere: “Avrei potuto anche non dimettermi, sì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sangiuliano: “Nei momenti bui ho pensato al suicidio. Sul tax credit avevo ragione, è come il superbonus edilizio…”

Antonello Venditti: «Essere sovrappeso ha condizionato tutti i miei anni del liceo. Scrissi Notte prima degli esami quando mi separai da Simona Izzo, ho pensato al suicidio» - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta una giovinezza segnata da fragilità e sofferenza.

