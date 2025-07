Nato Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo

Dopo la nomina di Trump arrivata il 5 giugno, il generale dell’aeronautica statunitense Alexus G. Grynkewich è ufficialmente subentrato al generale Christopher G. Cavoli nel ruolo di 21° comandante supremo alleato in Europa (Saceur), durante una cerimonia ufficiale tenutasi al quartier generale Shape di Mons, in Belgio. L’evento è stato presieduto dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Nel suo discorso di insediamento, Grynkewich ha dichiarato: «Insieme siamo pronti a difendere le nostre nazioni» e ha aggiunto: «E continueremo a migliorare». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nato, Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo

L’Ucraina può vincere”: il futuro comandante delle forze NATO in Europa sostiene Ucraina all’audizione del Senato degli Stati Uniti "Credo che quando la tua patria è minacciata, combatti con una tenacia che per noi è difficile da immaginare, perché non ci sia Vai su Facebook

