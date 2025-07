Anche i grandi amori finiscono Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione dei Pozzolis Family si sono detti addio

Una storia d’amore che aveva conquistato il cuore di molti si conclude, dimostrando che anche le coppie più unite possono affrontare momenti difficili. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, protagonisti della amata Pozzolis Family, hanno deciso di prendere strade diverse, lasciando i fan sorpresi e un po’ tristi. La loro sincerità e autenticità continueranno a ispirare, anche se la loro avventura a due si è conclusa.

Sembravano la coppia perfetta, quella capace di trasformare la propria quotidianità in un racconto divertente e autentico che ha conquistato milioni di persone. E invece, anche i grandi amori possono arrivare al capolinea. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i volti e le menti dietro la Pozzolis Family, hanno deciso di separarsi. Una notizia che lascia spiazzati i fan, affezionati al loro modo di raccontare con ironia e tenerezza la vita da genitori. La coppia ha scelto di annunciare la fine del matrimonio solo ora, a distanza di un anno dalla decisione, per proteggere i figli e prendersi il tempo di elaborare questo nuovo capitolo della loro vita.

